Jul 21, 2025 10:46 AMClock
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متحدث باسم حركة فتح في غزة: إسرائيل حكمت على جميع سكان قطاع غزة بالإعدام جوعا

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