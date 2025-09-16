Sep 16, 2025 1:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

متحدث باسم الخارجية القطرية: الهجوم على حماس في الدوحة يعجل بضرورة تجديد اتفاقية الدفاع بين قطر وأميركا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o