Jun 30, 2025 11:56 AMClock
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متحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان أمن مفتشي وكالة الطاقة الذرية بعد أيام من الهجمات على المواقع النووية

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