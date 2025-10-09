Oct 9, 2025 3:48 PMClock
أبرز الأحداث
متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء اليوم

