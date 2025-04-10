Apr 10, 2025 7:03 AMClock
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مبعوث التجارة في كوريا الجنوبية: نسعى لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من خلال المحادثات مع واشنطن

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