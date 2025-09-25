Sep 25, 2025 8:13 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مبعوث أميركا لسوريا توم باراك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء الدولة وإيجاد السلام مع الجيران

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o