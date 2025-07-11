بمبادرة من النائب غسان حاصباني وبالتعاون مع Vezeya لريادة الأعمال، عقدت ورشة عمل في مؤسسة شارل قرم جمعت مدراء الموارد البشرية في شركات لبنانية كبرى مع خريجين من الجامعات اللبنانية حيث تم توجيه الخريجين على سوق العمل والمواصفات التي تتطلبها الشركات منهم لتحسين حظوظهم بالنجاح في دخول سوق العمل في الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما اعطى حاصباني محاضرة واجرى حوارا مع الخريجين حول مواصفات القيادة في الحياة العملية وتحقيق النجاح للفرد والمؤسسة والمجتمع.

تخلل ورشة العمل فرص للتواصل المباشر والتعارف بين الخريجين والشركات وتم اختيار احد الخريجين بالقرعة وهو علي شعيتو للحصول على تدريب وإرشاد مهني من حاصباني.

اتت هذه المبادرة لمساعدة الشباب على البقاء في لبنان وتحسين ظروف نجاحهم.