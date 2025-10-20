لم يصدر، حتى الآن، موقفٌ رسمي عن حزب الله يتّصل بمبدأ التفاوض مع إسرائيل، لكنّ المعلومات تشير إلى أنّ هذا الملف طُرح على بساط البحث مع قيادته.

لا يختلف موقف "الحزب" عن الموقف اللبناني الرسمي المرتبط برفض التفاوض المباشر، ولكن مع إضافة تشديد على أنّ أيّ تفاوض يجب أن يسبقه التزامٌ كامل من الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. علماً أنّ رئيس الجمهوريّة يحاول أيضاً أن يدافع عن هذه الفكرة، وإن كانت هذه المهمّة صعبة بفعل الضغط الأميركي.

ولا يتعامل حزب الله مع ملف التفاوض على أنّه من المحرّمات، إذ سبق له أن واكب، حين كان في عزّ قوّته، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وإذا كانت جولة المفاوضات الجديدة ستؤدي إلى انسحاب إسرائيل ووقف عدوانها، فإن الحزب لا يمانع مبدئيًا.

ومن شأن هذه المفاوضات، التي قد تستغرق وقتاً، إراحة حزب الله من آلة التدمير العسكريّة، بالإضافة إلى رمي الكرة في الملعب الأميركي لكي يمارس ضغطاً على إسرائيل لتقديم تنازلات، كما حصل في اتفاق غزة.

ويُعتبر تقديم تنازل إسرائيلي شرطاً مهمّاً لانطلاق عمليّة التفاوض بالنسبة إلى حزب الله الذي قدّم حتى الآن، برأيه، تنازلات كثيرة في ملفّ حصريّة السلاح.

