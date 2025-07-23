أصدر السفير مصطفى أديب بيانا، تعقيبًا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن "تحويل مبلغ مالي كبير من الحساب المصرفي لسفارة الجمهورية اللبنانية في برلين إلى حساب مجهول".

وأوضح أديب في بيانه، أن مهامه "كسفير للجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية قد انتهت رسميًا بتاريخ 17 حزيران 2025، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 16 حزيران 2025، والذي أنهى بموجبه مهامي الدبلوماسية في برلين".

أضاف: "وعليه، وبما أن عملية التحويل المالي المشار إليها قد جرت بعد هذا التاريخ، فإنها تقع بالكامل خارج نطاق مسؤوليتي ومهامي الرسمية. فـاقتضى التوضيح".