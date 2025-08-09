أوضح رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "زيارة السفيرة الأميركية إلى المجلس في ٣٠ تموز ٢٠٢٥، كانت للتعارف واستطلاع آفاق التعاون، ولا صحة على الإطلاق لما نشرته بعض الصحف حول تهديدات ومواضيع لم يجر التطرق إليها أصلاً. لذلك ، اقتضى التوضيح".

وكانت صحيفة "الأخبار" أوردت الآتي:

"زارت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون مجلس الإنماء والإعمار في الأسبوع الماضي وأطلقت تهديدات بوجه المسؤولين فيه. وقالت إن أي دعم لن يصل إلى لبنان، ولن يكون هناك استثمارات أو مشاريع أو تمويل مشاريع قبل الانتهاء من مسألة «حصر السلاح». وأشارت إلى وجود فرصة لإعادة إطلاق النشاطات الإعمارية، ولكن بعد بداية التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ برنامج نزع سلاح حزب الله. وقالت السفيرة الأميركية إن على الإدارة «التحضير لهذا الأمر، وإلا فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه»."