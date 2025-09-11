تردّدت في الساعات الأخيرة، معلومات عن تعرّض منزل الفنان فضل شاكر في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة، لهجوم من قبل مسلّحين ينتمون إلى جماعة “الشباب المسلم”، قيل إنّهم حاولوا إحراق المنزل بذريعة عودته إلى ممارسة الفنّ والغناء.

وفي السياق، أوضحت مصادر فلسطينية مطّلعة لـ”النهار”، أنّ “ما جرى ليس حديث العهد، بل يعود إلى أكثر من شهر، حين قرر شاكر العودة إلى الغناء. آنذاك، قصد بعض الشبّان منزله ونصحوه بعدم المضي في هذا القرار استناداً إلى مواقفه السابقة، بعد انضمامه إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير الموقوف في سجن رومية”.

وأفادت المصادر بأنّ “عدداً من علماء الدين تدخّلوا سريعاً، طالبين من هؤلاء الشبان عدم التعرّض لشاكر أو التدخّل في شؤونه، ليُطوى الموضوع منذ ذلك الحين”.