المركزية - انتشر على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن "الولايات المتحدة الأميركية، في موقف لافت من حيث التوقيت، تحذر مواطنيها من السفر الى لبنان ودول أخرى في المنطقة بسبب تزايد المخاطر الأمنية".



فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام تواصل مع السفارة الأميركية التي نفت الخبر المزعوم، موضحة أنه "قديم"، وأنها "لم تصدر تحذيراً مماثلاً في الآونة الأخيرة".