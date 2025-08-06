Aug 6, 2025 10:14 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

ما حقيقة تحذير الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان؟

المركزية - انتشر على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن "الولايات المتحدة الأميركية، في موقف لافت من حيث التوقيت، تحذر مواطنيها من السفر الى لبنان ودول أخرى في المنطقة بسبب تزايد المخاطر الأمنية".

فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام تواصل مع السفارة الأميركية التي نفت الخبر المزعوم، موضحة أنه "قديم"، وأنها "لم تصدر تحذيراً مماثلاً في الآونة الأخيرة".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o