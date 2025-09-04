صدر عن حزب الوطنيين الأحرار البيان التالي:

"تداولت بعض الجهات الإعلامية في الأيام الأخيرة ادعاءات باطلة ومغرضة تزعم أن رئيس الحزب ونجله قد قاما ببيع مركز حزب الوطنيين الأحرار في السوديكو – بيروت. نؤكد للرأي العام أن هذه المزاعم ليست سوى **أكاذيب مفبركة هدفها الوحيد النيل من مصداقية الحزب وقيادته.

وليس جديدًا على خصومنا أن يلجأوا إلى أساليب رخيصة وحملات تضليل بعدما عجزوا عن مواجهتنا بالحقيقة أو بإنجازات فعلية.

إن مقر الحزب في السوديكو سيبقى القلب النابض لمسيرتنا وتاريخنا ورسالتنا الوطنية، ولن يتمكن أحد من المساس به أو تشويه رمزيته.

ندعو جمهورنا والرأي العام إلى الوعي أمام هذه المحاولات اليائسة التي لن تنجح في تشويه سمعة حزبٍ شكّل عبر عقود حصنًا للسيادة والحرية والاستقلال.

يبقى حزب الوطنيين الأحرار ثابتًا، موحدًا، ومصممًا على الاستمرار في أداء رسالته.