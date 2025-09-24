عُقد اجتماع على هامش المؤتمر الصحافي، بشأن المادة 112 من قانون الانتخاب، أمس الثلثاء، وتباحث خلاله النواب باحتمالات التصعيد بحال عدم إدراج القانون المعجل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، ومنها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها.

واعتبر النواب بحسب مصادر الـmtv، أن مناقشة قانون معجّل مكرّر في اللجنة قبل عرضه على الهيئة العامة يشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض أن يمرّ القانون على الهيئة العامة أولاً ومن ثم يحال على اللجنة بحال سقوط صفة العجلة عنه.

وأشارت معلومات الـmtv الى أن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، المقرّر اليوم الأربعاء، سيشهد مطالبة بإدراج موضوع اقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية لحسم مصير الانتخابات وحق المغتربين بالتصويت في ظل نية البعض تأجيل الاستحقاق.

ومن المرتقب أن تُعلن الخطوات المقبلة من النواب لدى تبلّغ جدول الاعمال رسمياً بعد انعقاد هيئة مكتب المجلس.