May 7, 2025 2:39 PMClock
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ماكرون يقول إنه يشك في احترام بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 3 أيام

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