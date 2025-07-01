Jul 1, 2025 7:42 PMClock
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ماكرون يؤكد في اتصال هاتفي مع بوتين على ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

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