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ماكرون وستارمر يتفقان على أهمية ضمان وضع خطط فعّالة لتحويل وقف إطلاق النار المُلحّ في غزة إلى سلام دائم

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