ماكرون: من المهم وجود إطار دولي قانوني للقوة الدولية في غزة يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دورا في المستقبل ولدينا دعم دولي كبير لمبادرتنا مع السعودية لحل الدولتين

