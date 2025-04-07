أكد الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون "أهمية استقرار الأوضاع في مصر وسط بيئة مضطربة وغير مستقرة"، لافتا الى ان "فرنسا ستواصل دعم حوار مصر مع صندوق النقد والمفوضية الأوروبية لتقديم المساعدات وتسهيل تنفيذ الإصلاحات".

وشدد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اننا "نقف ضد تهجير أي شعب ونرفض ضم غزة والضفة الغربية ونجدد دعمنا لخطة إعادة الإعمار في غزة". ودان "الضربات الإسرائيلية المستمرة في غزة"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى". واعتبر أن "يجب ألا تضطلع حماس بأي دور في حكم غزة مستقبلا وألا تشكل الحركة أي تهديد لإسرائيل".

في سياق اخر، اكد "انني متمسك بسيادة واستقرار لبنان ويجب احترام وقف إطلاق النار"، مشددا على "اهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وفي قناة السويس".

كما لفت الى اننا "ندعم عملية الانتقال في سوريا بحيث تكون شاملة وتجمع كل مكونات الشعب السوري".

ورأى انه "من الضروري أن توقف روسيا تكتيكاتها في المماطلة وأن تقبل وقف إطلاق النار في أوكرانيا".