Jul 24, 2025 9:18 PMClock
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ماكرون: فرنسا ستواصل مساهمتها في تعزيز الجيش اللبناني بما يضمن احتكار الدولة للسلاح في جميع أنحاء البلاد

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