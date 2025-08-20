Aug 20, 2025 3:51 PMClock
ماكرون: فرنسا ستترأس مع السعودية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في أيلول المقبل وسنسعى للتقدّم على طريق حل الدولتين كحل وحيد ذي مصداقية

