Jul 12, 2025 7:28 PMClock
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ماكرون عن رسوم ترامب الجمركية: على الاتحاد الأوروبي الدفاع بحزم عن مصالحنا

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