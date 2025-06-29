Jun 29, 2025 9:34 PMClock
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ماكرون: طلبت خلال حديثي مع الرئيس الإيراني احترام وقف إطلاق النار للمساعدة في إحلال السلام في المنطقة

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