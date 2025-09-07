12:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ماكرون: سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o