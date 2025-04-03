Apr 3, 2025 5:34 PMClock
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ماكرون: ستكون هناك تداعيات كبرى على قطاعات الاقتصاد الأوروبي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وندفع الآن ثمن سياساتنا السابقة في مجال التجارة وعلينا وضع آليات لحماية الصناعة الأوروبية

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