May 7, 2025 9:15 PMClock
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ماكرون: سأسعى جاهداً لعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في حزيران المقبل

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