Aug 13, 2025 5:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ماكرون: ترامب أوضح أنه لا يمكن التفاوض بشأن تبادل الأراضي من دون حضور أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o