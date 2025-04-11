Apr 11, 2025 8:53 AMClock
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ماكرون: التعليق الجزئي للرسوم الأميركية لـ90 يوما إشارة وباب مفتوح للتفاوض ولكن هذه الهدنة لا تزال هشة

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