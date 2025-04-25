المركزية - كتب السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو عبر حسابه على "أكس": "يشكّل إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية. إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضاّ عبر إقرار مشروع القانون حول إصلاح القطاع المصرفي في المرحلة التالية".

