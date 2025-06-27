Jun 27, 2025 6:04 AMClock
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ماسك: الإعلان على إكس الذي سيشغل على كامل الشاشة سيكلف أكثر من الإعلان على ربعها

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