أبرز الأحداث
مارك ضو: لن يبخل الجيش على الوطن التضحية والشهادة وكلنا مع الجيش، حامي الوطن والوطنية. التعزية لاهالي الشهداء والشفاء للجرحى

