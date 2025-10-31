اعتبر النائب مارك ضو ان فضائح التزوير في الجامعة اللبنانية ليست حادثة عابرة، بل نتيجة مباشرة لوضع نبيه بري يده على الجامعة وتحويلها إلى أداة من أدوات منظومته الزبائنية.

ورأى عبر اكس ان الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة رسمية، بل أمل آلاف الشباب من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى الذين يكافحون لبناء مستقبلهم.

وشدد ضو على ان فضائح التزوير اليوم طعنة في ظهر كل طالب مجتهد، وإهانة لطلابها وأساتذتها ولكل لبناني يؤمن بالجدارة والكفاءة.

وطالب بتحقيق شامل ومحاسبة كل من حوّل الجامعة إلى ساحة للفساد والمحسوبيات، لتعود الجامعة اللبنانية للناس، لا للنافذين.