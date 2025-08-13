كتب النائب مارك ضو عبر منصة اكس:

"توقيت الزيارة، بعد قرار الحكومة اللبنانية بسحب السلاح غير الشرعي وبعد تصريحات مسؤولي الحزب وإعلامهم، ليس بريئًا. أهدافها: دعم الحزب لتحدي قرارات الدولة السيادية، عبر الإبقاء على دعم الميليشيا تحت شعار "المقاومة" الوهمية، وتكريس الغطاء الطائفي لحماية سلاحه.

مكان التصريح، من منبر رئاسة مجلس النواب، يعكس منطق الدويلة داخل الدولة.

كان يجب أن يلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نظيره اللبناني فقط، وليس على مستوى الرؤساء.

سياسة لبنان كلّفت وطننا الكثير من الدمار. حان الوقت لإيصال رسالة أن العلاقات مع لبنان تمر عبر الدولة حصرًا، ولا مكان لسلاحهم ومحورهم في لبنان."