

وجّه رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا الأستاذ فادي مارتينوس التحية والتقدير لكل من نظّم زيارة ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع الى قرطبا ولكل من شارك في استقبالها من كهنة وفعاليات وعائلات. كما وجّه تحيًة الى كل البلدات الجبيلية التي استقبلت الذخائر التي يحتاج لبنان المقيم والمغترب الى بركتها في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها وطننا ومنطقة الشرق الاوسط، وقال في بيان: قرطبا كانت كما دائمًا حاضرة في كل عمل روحي، خصوصًا في كنائسها وأديرتها ومزاراتها، وأمس كانت بكل عائلاتها، في استقبال ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع والتبرك منها، لأنها قديسة تستأهل كل إكرام وتسبيح وتمجيد.