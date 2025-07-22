المركزية - وجّه رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس كلمات الشكر والإمتنان لكل من عمل ودعم وساهم في نجاح المهرجان الفني الترفيهي MAR ELIAS FESTIVAL KARTABA.

وقال في بيان: "أهلي القرطباويات والقرطباويين ضيوفنا الأعزاء من البلدات الجبيليّة ومن كل لبنان شكرًا لكم كنتم القيمة المضافة في نجاح MAR ELIAS FESTIVAL KARTABA.

لقرطبا تاريخ في المهرجانات.. ولهذا أردت أن يكون لمار الياس الذي ربينا على محبته، مهرجان يحمل اسمه ويعني العائلات، الكبار والصغار أجيال لبنان المستقبل.

أردت هذا المهرجان ليكون جامعًا مجانيًا، ليجذب اليه كل المهتمين بالفن وبسعادة وفرح أولاده.

أردته ليتعرف الناس من كل لبنان على بلدتنا الحبيبة،

أردته محطة ليعود قرطباويون الى بلدتهم، وهم كانوا بعيدين عنها لسنوات طويلة .

لأن قرطبا بتستاهل أردنا هذا المهرجان لنفرح معًا.على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي تواجه بلدنا الحبيب.

ثلاثة أيام كانت مليئة بالفرح والسعادة وسررت كثيرًا مع أعضاء المجلس البلدي أن المهرجان نجح تنظيميًا والمشاركة فيه من أهالي قرطبا وضيوفها فاقت كل التوقعات.

نحن نعمل في المجلس البلدي من أجل قرطبا وأهلها، لأن ضيعتنا بتستاهل الفرح والسعادة والإزدهار.

الشكر لكل من عمل وساهم ودعم مبادرتنا، التي كان لنا فيها هدف واحد ، هو زرع الفرح في قلوب الجميع.

ولا بدّ من شكر وتهنئة الشركة المنظمة Street Festival على عملها المتقن.