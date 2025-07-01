إنّها قنبلة قانون الانتخابات التي تنفجر في كلّ مرّة يقترب فيها إتمام الاستحقاق الديمقراطي جراء أسباب وأهواء مختلفة. وفي وقتٍ يتحضّر فيه آلاف المغتربين للعودة الى بلدهم هذا الصيف رغم مختلف التحدّيات فيه لدعمه بشتّى الطرق، يشهد مجلس النوّاب سجالاً حاداً بشأن اقتراعهم وحقّهم في اختيار نوّاب الأمة. ولكن ماذا لو لم يقترع المغتربون في الـ2022؟ هل كانت ستشهد النتائج أي تغيير؟ إليكم الجواب...

بيّنت دراسة لـ"الدوليّة للمعلومات" مُعطيات مثيرة للاهتمام أظهرت الفرق الذي صنعه اللبنانيّون في بلدان الاغتراب الذين اقترعوا في الانتخابات النيابية الأخيرة. وفي حال استبعاد أصوات غير المقيمين في آخر انتخابات نيابية شهدها لبنان، كانت النتائج ستخرج على الشكل الآتي:

في دائرة بيروت الأولى، كانت النائبة عن الجتمع المدني سينتيا زرازير ستخسر مقعدها بعد أن نالت 106 أصوات تفضيلية من غير المقيمين لصالح مرشّح القوات اللبنانيّة حينها إيلي شربشي الذي نال 93 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين.

أما في بيروت الثانية، فالتغيير سيكون على الشكل الآتي: خسارة النائبين وضّاح الصادق عن المجتمع المدني الذي نال 447 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين والنائب فيصل الصايغ عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي نال 116 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين لصالح فوز المرشَّحَين زينه منذر التي نالت 29 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين وخالد قباني الذي نال 348 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين.

في دائرة الشمال الثانية، سيفوز الناب فيصل كرامي الذي حصد 87 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين وبدر عيد الذي حصل على 4 أصوات تفضيلية فقط من غير المقيمين لصالح خسارة فراس السلوم الذي حصد 3 أصوات تفضيلية من غير المقيمين ورامي فنج الذي حصل على 909 أصوات تفضيلية من غير المقيمين.

أمّا في الشمال الثالثة فسيفوز جواد بولس الذي حصل على 201 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين وفادي غصن الذي حصل على 99 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين مقابل خسارة النائب ميشال الدويهي الذي حصد 407 أصوات تفضيلية من غير المقيمين والنائب أديب عبد المسيح الذي نال 210 أصوات تفضيلية من غير المقيمين.

أما دائرة البقاع الأولى، فكانت ستشهد فوز عمر حلبلب عن لائحة ميشال ضاهر وقد نال 55 صوتاً تفضيلياً من غير المغتربين مقابل خسارة النائب بلال الحشيمي.

وفي دائرة البقاع الثانية، سيخسر النائب غسان سكاف الذي نال 99 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين والنائب ياسين ياسين الذي حصل على 370 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين لصالح فوز إيلي الفرزلي الذي حصد 49 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين ومحمد القرعاوي الذي نال 138 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين.

أما في محافظة الجنوب وتحديداً في دائرة الجنوب الأولى، فكانت الانتخابات من دون احتساب أصوات غير المقيمين ستؤدي الى خسارة النائب شربل مسعد الذي نال 112 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين وفوز ابراهيم عازار عن حركة أمل الذي حصد 185 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين، وفي دائرة الجنوب الثالثة، سيخسر النائب عن المجتمع المدني فراس حمدان الذي نال 489 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين مقابل فوز الوزير السابق مروان خير الدين عن الحزب الديمقراطي اللبناني وهو نال 18 صوتاً تفضيلياً من غير المقيمين.

الخاسر الأكبر وفق هذه الدراسة هو المجتمع المدني، و6 من نوّابه "سيطيرون" حُكماً لو استبعدت أصوات غير المقيمين، إلا أنّ ما شهده لبنان منذ الـ2022 حتّى اليوم قد يُغيّر الكثير من الحسابات والمعادلات ويبدّل في التحالفات السياسيّة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، أمّا الثابت والأكيد "مع ومن دون تعديل"، فهو أنّ عام الـ2026 سيحمل مفاجآت من العيار الثقيل تحت قبّة البرلمان...

المصدر: موقع mtv