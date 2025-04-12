مقدمة تلفزيون "أن بي أن"

بقيت أنظار العالم شاخصةً باتجاه العاصمة العمانية مسقط حيث انتهت أولى جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدما جرت بشكل غير مباشر تولى خلالها وزير الخارجية العماني نقل المواقف بين المبعوث الرئاسي الاميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وبحسب المعلومات تسلح بصلاحيات كاملة من المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي.

المفاوضات التي تركّزت حول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها كانت إيجابية وسارت على أساس مبدأ الاحترام المتبادل على أن تستكمل هذه المحادثات خلال الأسبوع المقبل. غير أن اللافت كان الحديث القصير الذي جمع عراقجي وويتكوف بحضور وزير الخارجية العُماني أثناء مغادرة موقع المفاوضات التي أبدى قبيل بدئها الرئيس الاميركي دونالد ترامب استعداده لتقديم تنازلات شرط التوصل لاتفاق ومنع حصول ايران على سلاح نووي وذلك تحت طائلة التهديد برد عسكري حسب ما ذكر موقع اكسيوس.

ترامب الذي يحاول حل الازمات العالقة وإنهاء الحروب كما ادّعى فور وصوله للبيت الابيض أشعل حرباً إقتصادية عالمية عنوانها الرسوم الجمركية وتداعياتها تتزايد يومياً وتنعكس على قطاعات عدة فالذهب على سبيل المثال يستمر في التحليق مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بتخطي سعر الاونصة عتبة ال 3200 دولار أميركي وسط مخاوف من عدم وجود رؤية إقتصادية واضحة.

في غزة إبادة مستمرة وجرائم كيان يواصل عمليات نسف مبان سكنية شمال رفح التي باتت محاصرة من جميع الجهات فيما تعمل قوات الاحتلال على ضم المدينة للمنطقة العازلة واستكمال إقامة محور "موراغ" والسيطرة الكاملة على منطقة المحور

بالتوازي مفاوضات بدعوة مصرية أكد خلالها وفد حركة حماس عدم تلقيه أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار منذ أن وافقت الحركة على المقترح السابق قبل عيد الفطر فيما تحدث الاعلام الاسرائيلي عن رسالة نقلها ويتكوف إلى الحركة عبر الوسطاء المصريين مفادها أنه إذا وافقت الحركة على المضي قدمًا في صفقة تؤدي إلى تجديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فإن الولايات المتحدة ستضمن ان يدخل كيان الاحتلال في مفاوضات جدية بهذا الشأن.

محلياً وبعد أربع جلسات حكومية إنتقل مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف من طاولة مجلس الوزراء إلى ساحة النجمة بعد إقراره خلال جلسة اليوم مع تعديل بعض بنوده فيما اكد وزير المالية ياسين جابر للNBN أن الاولوية في القانون كانت لحماية اموال المودعين.

وعشية الثالث عشر من نيسان...تاريخ يذكره اللبنانيون مع عبارة "تنذكر وما تنعاد"...خمسون عاماً على الحرب الاهلية التي انطلقت شرارتها من "بوسطة عين الرمانة"..فهل تعلمنا...هل وصلنا الى لبنان النهائي لجميع أبنائه؟ وللمناسبة يوجه رئيس الجمهورية جوزاف عون كلمة للبنانيين عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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مقدمة تلفزيون "أم تي في"

لا عطلةَ سياسية وحكومية في نهاية الأسبوع. فلبنان، معلقة عطلتُه، ويعيش ثلاثةَ استحقاقاتٍ متتالية هي : الذكرى الخمسون لبدء الحرب اللبنانية، إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي، ومفاوضات سلطنة عُمان وتداعياتُها على وضعه الداخلي.

في الذكرى أولاً، لبنان على موعدٍ اليوم وغداً مع كلمتين وموقفين. فبعد أقل من خمسَ عشْرَةَ دقيقة يتوجه رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون إلى اللبنانيين في كلمةٍ يُنتظر أن يحدد فيها موقفاً من التطورات الراهنة والداهمة، ولا سيما وقفُ إطلاق النار وسلاحُ حزب الله،. كما أن رئيسَ الحكومة نواف سلام سيشارك بالوقوف دقيقةَ صمتٍ في ساحة الشهداء في وسط بيروت، عند ظهر غد، على أن تكون له أيضا كلمةٌ في المناسبة.

حكومياً، الثالثة جاءت ثابتة مع مجلس الوزراء. فبعد ثلاثِ جلساتٍ متتالية، أقر المجلس اليوم قانونَ إصلاحِ القطاع المصرفي واعادةِ تنظيمِه. ووفق وزيرِ الإعلام بول مرقص، فإن أموالَ المودعين، ولا سيما الصغارُ منهم، تمتّعت، في مشروع القانون الذي أقر، بالأولوية في حماية الودائع.

إقرارُ القانون المصرفي الإصلاحي، واكبه إنهاءُ وزير الطاقة جو صدي الإجراءاتِ الخاصة بتعيينِ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ما يؤكد جديةَ الحكومة في المسار الإصلاحي . علماً أن تعيينَ الهيئة الناظمة للكهرباء كان يجب أن يحصل منذ ثلاثةً وعشرين عاماً، لكن المحسوبيات والمصالحَ الخاصة والزبائنية، منعت تحقيقَ هذا الأمرِ المحدد في قانون منذ العام 2002.

إقليمياً، الجولة الأولى من المحادثات الأميركية - الإيرانية انعقدت في عُمان، في أجواء بنّاءة وايجابية، وفق ما أعلن وزيرُ الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في منشورٍ على تيليغرام. واللافت أن الوفدين الأميركي والإيراني تجاوزا عقدةَ عدمِ اللقاءِ المباشر، إذ حصل لقاءٌ مباشرٌ قصير بين رئيسي الوفدين، بعد نهايةِ جولةِ اليوم، كما تم الاتفاقُ على استكمالِ المحادثات الأسبوع المقبل.

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مقدمة تلفزيون "المنار"

معَ أُولى اوراق مسقط التفاوضيةِ سَقطت كلُّ العنترياتِ الاميركيةِ ضدَّ ايران، وباتَ الرئيسُ الواقفُ على شفا الجنونِ مستعداً لتقديمِ التنازلاتِ من اجلِ التوصلِ الى اتفاقٍ مع طهران، متمنياً لاهلِها السعادةَ والازدهار، ومُعَنوناً المفاوضاتِ بعدمِ امتلاكِ ايرانَ للسلاحِ النووي، وهو ما اَعلنت طهرانُ اصلاً وطوعاً انها لا تريدُ امتلاكَه..

أُولى خطواتِ الألفِ ميل بدأها الايرانيون والاميركيون بمفاوضاتٍ غيرِ مباشرةٍ بينَ وزيرِ الخارجيةِ الايراني عباس عرقجي وموفدِ الرئيسِ الاميركي الى الشرقِ الاوسطِ ستيف ويتكوف عبرَ وزيرِ الخارجيةِ العُماني بدر البوسعيدي، وقد تَختصرُ الجديةُ والواقعيةُ مئاتِ الاميالِ اِن صَدَقت النوايا – او الحاجاتُ – الاميركيةُ للوصولِ الى اتفاقٍ يَرسُمُ علاقاتٍ نِديةً متوازنةً بينَ الطرفين.

على اطرافِ الجولةِ الاولى من المفاوضاتِ التي انتهت اليومَ وتُستكملُ الاسبوعَ المقبلَ فاضت الآمالُ بايجابيةٍ مبنيةٍ على ما نقله الوسيط العماني وردده الوفدان الايراني والاميركي معَ الحذرِ من اَن تتحكمَ الشياطينُ بالتفاصيل ..

على المقلبِ الصهيونيّ يتحكمُ القلقُ والتوترُ ببنيامين نتنياهو واعضاءٍ من حكومتِه الحاكمينَ على المنطقةِ بلغةِ الموتِ والحروبِ والدمارِ المرعيةِ من الادارةِ الاميركيةِ – لا سيما في غزةَ النازفةِ ولبنان، والخشيةُ الصهيونيةُ هي من صفقةٍ يحتاجُها دونالد ترامب مع ايران، ولو على حسابِ جموحِ احلامِ تل ابيب التوسعية.. وقبلَ ان تتسعَ التحليلاتُ فانَ الساعاتِ المقبلةَ كفيلةٌ بتوضيحِ المعلومات، والايامَ المقبلةَ كفيلةٌ برسمِ المسارات..

مفاوضاتٌ بينَ خصمينِ لدودينِ تَرسُمُ مستقبلَ المنطقة، فيما البعضُ اللبنانيُ عندَ منطقِ رفضِ الحوارِ والتفاوضِ بينَ ابناءِ الوطنِ الواحدِ على ما يُفيدُ مستقبلَ لبنانَ وقوّتَهُ وسيادتَه ومَنْعَتَه..

تماشياً مع اهدافِ العدو، تمنعُ جوقاتٌ لبنانيةٌ داخليةٌ كلَّ املٍ، وتهاجمُ كلَّ كلامٍ ايجابيٍّ بينَ اللبنانيين، وتُصِرُّ بكلِّ صلافةٍ وبذاءةٍ على التحريضِ وتغذيةِ الفتن، بل استيلادِها دونَ الاستفادةِ من نتائجِ مغامراتٍ مضَى عليها خمسونَ عاماً، هي عمرُ الحربِ الاهليةِ التي يقعُ لبنانُ اليومَ عشيةَ ذكراها باصعبِ حالٍ نتيجةَ العدوانيةِ الصهيونيةِ الاميركيةِ، والمراهقةِ او الاحقادِ الداخليةِ، التي يبدو انَ بعضَ المتلبِّسينَ بها اعتَبَرَ، والبعضَ الآخرَ لم يتّعِظْ بعد.

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مقدمة تلفزيون "أو تي في"

ان يستذكر شعبٌ المآسي التي حلّت به، ليستخلص العبر، فيتصارح ويتسامح لمنع التكرار، فتلك نعمة. اما ان يحيي كيان عمره مئة عام تقريبا، ذكرى خمسين عاما على حرب لا تزال كل اسبابها قائمة، لا بل زادت، فتلك نقمة ما بعدها نقمة.

غدا، الثالث عشر من نيسان 2025. في الثالث عشر من نيسان قبل نصف قرن، في يوم احد من عام 1975، انفجر الوطن.

انفجر، لأن آليات النظام السياسي لم تكن تسمح بتطوره التلقائي. انفجر، لأن مقاربة القضية الفلسطينية وخطر التوطين وسبل الدفاع عن لبنان في مواجهة اطماع اسرائيل كانت تتناقض بين اللبنانيين.

انفجر لأن الانتماء الى الوطن لم يكن اولوية، والرهانَ على البندقية غير اللبنانية كان خيارا مقبولا.

انفجر، لأن الانماء لم يكن متوازنا، والمسألة الاجتماعية كانت ضاغطة.

ولكن بعد خمسين عاما، ماذا تغير؟ المبالغة بالايجابية، تقتضي الانكار الكامل والترداد الببغائي بأننا تعلمنا و”تنذكر وما تنعاد”.

والمبالغة بالسلبية، تؤكد ان المأساة غدت مرضا مستعصيا على كل علاج: فاشكالية السلاح الفلسطيني بأيدي فلسطينيين صارت اشكالية السلاح الايراني بأيدي لبنانيين ومن لون مذهبي معين.

وخطر التوطين الفلسطيني صار ايضا سورياً بوجود ما يقارب المليوني نازح سوري بلا اي افق للحل.

والانماء اللامتوازن، صار اوسع نطاقا، ويعم البلاد، بعدما كانت الشكوى منه في مناطق محددة ولدى فئات معينة.

والمسألة الاجتماعية أضحت اكثر كارثية في ضوء الانهيار المالي التاريخي والكساد الاقتصادي المستدام.

اما الانتماء للوطن، فمعياره تعدد الولاءات، من دولة الى الدولة، وفي ما بين الموفدين والسفارات…

قبل الفي عام، دخل يسوع اورشليم، منتفضا على كل ما اصاب الشعب من موبقات اغرقته في مستنقع الاحتلال والفساد والتحلل.

فعسى الحقَّ يدخل اورشليم اللبنانية، فيقلب المشهد من العبودية الى الحرية، ومن الافلاس الى الازدهار، ومن الفشل الى النجاح لتتحول السنوات الخمسون، لا ذكرى نصف قرن على مصيبة، بل يوبيلا ذهبيا لدرس تعلمناه ولن ننساه.

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مقدمة تلفزيون "أل بي سي"

ساعتان ونصف من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، انتهت بالإعلان عن جولة ثانية بين الطرفين السبت المقبل، لم يحدد مكانها...

الخبر يُعدّ تطورًا إيجابيًا، ولو بحذر، خصوصًا مع الحديث عن استعداد الرئيس دونالد ترامب لتقديم تنازلات لإنجاح الاتفاق، وفق موقع "أكسيوس".

قرءاة سريعة لجولة مسقط تشير الى التالي:

حتى الان, لم ترد إشارات إلى عقبات أو توتر في المحادثات.

الأبرز كان حصول أول مصافحة وحديث مباشر بين ممثل الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وممثل ايران عباس عراقجي، بناءً على إصرار وزير الخارجية العمانيّ، الذي وصف الأجواء بالجدية والمثمرة...

أما الوزير الايرانيّ، فوصف اللقاءات بالبناءة، مؤكدًا أنّ الهدف ليس التفاوض من أجل التفاوض.

بذلك، يمكن الحديث عن خارطة طريق أولية للمباحثات المقبلة، ونتائجها ستؤثر على كامل المشهد الإقليميّ، بما فيه لبنان...

لبنان, الذي كل ما يمكن القول عنه اليوم, انه حقق ما يعتبر "إنجازًا" مرتبطًا بإقرار الحكومة مشروع قانون تنظيم المصارف، وتحويله إلى مجلس النواب.

عمليًا، يستحيل إقرار هذا القانون، ومعه قانون السرية المصرفية، قبل 21 نيسان، موعد مباحثات الربيع مع صندوق النقد.

فهل يعود الوفد اللبنانيّ من واشنطن من دون اتفاق، في اختبار جديد لجدّية الانتقال من الوعود إلى الإصلاحات الفعلية، أم يبرهن للصندوق ومعه المجتمع الدولي جدية في العمل، فيمنح فترة قصيرة يحول خلالها النيات الى افعال؟

هذا في وقت يتذكر لبنان ويلات الحرب,عندما يقف ابناؤه ومعهم رئيس الحكومة نواف سلام في تمام الثانية عشرة ظهر غد دقيقة صمت ليقولوا: منتذكر سوا لنبني سوا!