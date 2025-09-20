أفادت معلومات mtv بأن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيلتقي غدا المزيد من المسؤولين اللبنانيين كما أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس نبيه بري.

وأشارت المعلومات إلى أن "بن فرحان أثار مع رئيس الجمهورية موضوع الاجتماع الذي سيُعقد في نيويورك حول حل الدولتين لمعرفة الموقف اللبناني قبل توجّه عون اليوم إلى الولايات المتحدة".

ولفتت إلى أن "بن فرحان طرح مع المسؤولين اللبنانيين عقد مؤتمر لدعم الجيش في النصف الأول من شهر تشرين الثاني".

وفي هذا السياق، قالت مصادر خاصة لـmtv ان الفرنسيين بحثوا مع السعوديين في مؤتمر لدعم الجيش اللبناني لا سيما في الاتصال بين ماكرون وبن سلمان وعليه سيعقَد المؤتمر في المملكة وليس في باريس، كما شدّد خلال لقاءاته على ضرورة استكمال الجيش اللبناني لتنفيذ خطة حصر السلاح وضرورة عدم تبريد الأجواء والاستمرار بالزخم نفسه الذي بدأته الحكومة.

وأفادت المعلومات بأن الموفد السعودي شدد على ضرورة تنفيذ لبنان للإصلاحات والشروط المالية المطلوبة منه وعليه لن يُعقَد أي مؤتمر اقتصادي مالي قبل تنفيذ لبنان المطلوب منه.

هذا وأكدت المعلومات أن لا علاقة بين زيارة بن فرحان إلى لبنان وتصريح الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لأنها كانت مقرّرة في وقت سابق.