توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل. كما تنشط الرياح خاصة شمال شرق البلاد، ويتكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويكون حارا نسبيا في المناطق الداخلية من لبنان، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبسيط في الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع تراجع في نسبة الرطوبة. كما يتكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال شرق البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل. كما تنشط الرياح خاصة شمال شرق البلاد، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل. كما تبقى الرياح ناشطة، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وملموس على الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 14 الى 31 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

- الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و80 %.

- حال البحر: مائج إجمالا. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,37 ساعة غروب الشمس: 19,50