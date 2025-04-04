Apr 4, 2025 10:02 PMClock
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مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يواصل التراجع ويهوي 5.7% و"ناسداك 100" ينخفض 5.7% و"داو جونز" يهبط 5.1%

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