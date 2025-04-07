Apr 7, 2025 4:41 PMClock
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مؤشر "داو جونز" الصناعي ينخفض بمقدار 1200 نقطة والأسواق العالمية تهوي مع تزايد القلق بسبب التأثير الاقتصادي لحرب ترامب التجارية

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