May 1, 2025 7:36 AMClock
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مؤسس منظمة "وورلد سنترال كيتشن" يحذر من تفاقم أزمة الغذاء في غزة ويدعو إسرائيل لفتح ممرات إنسانية فورا

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