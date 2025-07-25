المركزية - نشرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي دائرة زغرتا - مكتب اهدن، جدولا جديدا وشاملا لتوزيع المياه في كل الاحياء بعد أزمة الشح التي واجهتها وكذلك رفع التعديات عن نبع مار سركيس.



من جهتها،أكدت بلدية زغرتا - اهدن أنها في "فحصها للنبع المصدر، تبين لها أن ثمة شحا في المياه، لذلك تحركت وعمدت الى إيجاد مصادر أخرى. وفي هذا السياق، دعت الى عدم هدر المياه واستهلاكها بوعي ودراية.



وأشارت البلدية الى أن جدول التقنين في توزيع المياه الذي أتبعته مؤسسة مياه لبنان الشمالي ( دائرة زغرتا - مكتب اهدن ) تم نشره وهي حاولت المساعدة بجر مياه عين يحمورة وعين قرنا الى باب الهوا في الساعات القليلة الماضية بالتعاون مع فريق عمل محمية اهدن.