Apr 8, 2025 9:47 AMClock
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مؤسسة صحافية في غزة قريبة من الجهاد الإسلامي تعلن وفاة أحد عامليها اصيب في غارة إسرائيلية الإثنين

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