نظمت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، بالتعاون مع الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، "يوم الإقتصاد الدائري" في أكاديمية الدولة الوطنية في ثانوية رفيق الحريري، تخلله معرض الإقتصاد الدائري لأكاديمية التواصل والقيادة-OLA، عرض لمرفق معمل بقسطا ولمشاريع "Plastc Lab، أناملنا والأندية البيئية"، جلسة حول خطة العمل المحلية للإقتصاد الدائري في صيدا واختتام برنامج ورالي أندية السفراء الخضر 2025 في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار.

حضر فعاليات اليوم: رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري، رئيس بلدية بقسطا الأستاذ ابراهيم مزهر، رئيس بلدية صيدا بالإنابة الدكتور احمد عكرة، واعضاء المجلس البلدي الأستاذ حسن الزعتري، الأستاذ يوسف طعمة، الاستاذة براء الحريري والأستاذة أنجي عطروني، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب الأستاذ عبد اللطيف الترياقي ومديرو مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار الرسمية والخاصة المشاركة في برنامج السفراء الخضر وفاعليات والطلاب المشاركون واهاليهم وفريق عمل مؤسسة الحريري.

انطلقت الفعاليات بإفتتاح معرض الإقتصاد الدائري لأكاديمية التواصل والقيادة والذي شارك فيه طلاب الأندية البيئية في 18 مدرسة رسمية وخاصة بالإضافة الى جناحين لـ Plastc Lab وأناملنا. وتناولت المشاريع المعروضة مواضيع "الطاقة، المياه، التنوع البيولوجي، واعادة تدوير البلاستيك ..." . كما استقبل المعرض حافلة مرفق إستعادة المواد غير العضوية في بقسطا.

وبعد جولة للحريري والحضور في اجنحة المعرض استمعوا خلالها الى شروحات من الطلاب حول ابتكاراتهم البيئية، افتتحت جلسة حول خطة العمل المحلية للإقتصاد الدائري في صيدا، تحدثت فيها الحريري قائلة إن "القضايا البيئية لم تعد شأناً محلياً أو قطاعياً فحسب، بل باتت في صلب النقاشات حول مستقبل البشرية ونموذج الحضارة المقبلة" وأن "البيئة ليست مجرد قطاع بل هي إطار شامل يعاد من خلاله صياغة الإقتصاد والتّعليم والطاقة والنّقل والصّحة العامة". أضافت: "إنّها لغة جديدة تتحدّث بها الدول وتُبنى على أساسها التّحالفات والشراكات وتُقيّم عبرها الحكومات والمؤسسات. من هنا، فإنّ انخراط لبنان في هذا المسار العالمي ليس خياراً، بل ضرورة وجودية، وشراكاتنا المحلية والدولية تندرج ضمن هذا السياق الأوسع، حيث نؤكّد مجدداً أنّ لبنان رغم أزماته قادر على أن يكون شريكاً فاعلاً في صياغة عدالة مناخية لأجياله الصاعدة".

وتابعت الحريري: "إنّ هذا اللقاء هو تجسيد حيّ لشراكة علمية وإنسانية راقية أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الوعي البيئي لدى أجيالنا الصاعدة. ورأت أن "المطلوب اليوم هو وعي مستدام وسلوك مسؤول وسياسات بيئية رشيدة يكون فيها الإنسان شريكاً في حماية الطبيعة لا خصماً لها. وقالت: من هنا، نؤكّد إلتزامنا الجماعي بتعزيز المعارف والمهارات البيئية وبدعم المبادرات الشبابية والمدرسية والمجتمعية، التي تُشكّل اللبنة الأولى في مسار بناء لبنان الأخضر لبنان الذي نريده، وطناً يحتضن بيئته كما يحتضن أبناءه، وطن يعرف كيف يصون ترابه وهواءه ومياهه، ويورّث أبناءه مستقبلاً يليق بأجيال لبنان. شكراً لكلّ يدٍ إمتدّت لتزرع الأمل وتبني الوعي".

عاكوم

ثم قدم المنسق الفني لبرنامج الإستدامة والعمل من اجل المناخ في مؤسسة الحريري ومنسق برامج التدريب في اكاديمية التواصل والقيادة المهندس جهاد عاكوم عرضاً حول أكاديمية التواصل والقيادة (OLA) التي "تهدف لتثقيف وتمكين وإشراك المجتمعات المحلية، من خلال توفير برامج تدريب لبناء القدرات، حيث دربت الأكاديمية حتى اليوم أكثر من 7000 طالب وطالبة من مختلف المناطق اللبنانية. ومع خارطة طريق صيدا نحو مدينة مستدامة بيئياً، تم تطوير برامج الأكاديمية لتصبح متخصصة بمجالات العمل من أجل "المناخ، دبلوماسية المناخ، الاستدامة الحضرية والممارسات الدائرية". واشار الى أن برنامج السفراء الخضر هو أول برامج الأكاديمية الخضراء ويهدف لـ"تعزيز التعليم الأخضر، تنمية القدرات القيادية والتحول الرقمي، تعزيز مفاهيم دبلوماسية المناخ والعمل التفاوضي، التمكين وبناء القدرات على المستوى الفردي والمؤسساتي".

وقال: "أما البرنامج الثاني فهو برنامج الاقتصاد الدائري الذي يتمحور حول تعميم مفاهيم الاقتصاد الدائري والممارسات المستدامة في الفرز من المصدر، وإعادة التدوير إلى الأفضل، والإنتاج والاستهلاك المستدامين وتعزيز التعاون بين الشركاء (المؤسسات والأفراد) لتحفيز المبادرات ذات الصلة".

وعدد عاكوم المجالات الأخرى لبرنامج الإقتصاد الدائري في أكاديمية التواصل والقيادة متوقفاً عند الشراكات والأهداف في كل مجال:

* الإبتكار الدائري بالشراكة مع Plastc-Lab بهدف الإبتكار في التصميم وإعادة التدوير نحو الأفضل .

* مرفق إستعادة المواد غير العضوية في بقسطا بالشراكة مع بلدية بقسطا وبالتعاون مع الشبكة المدرسية لصيدا والجوار لتفعيل المشاركة والمسؤولية الجماعية في تفعيل عملية الفرز من المصدر .

* إعادة تدوير المنسوجات من خلال مركز أناملنا المعني بتدريب المرأة وتأمين فرص العمل لها في مجالات الحرف اليدوية والمنسوجات .

* دائرية المياه عبر مشروع التكيف مع التغير المناخي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة لتدوير المياه وإعادة إستخدامها بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي AECID .

* أندية السفراء الخضر في الشبكة المدرسية والتي تضمنت 18 نادياً مدرسياً معنية بتفعيل خطط عمل بيئية في المجتمع المدرسي.

صبيح

وقدم الخبير في الاقتصاد الدائري المهندس رالف صبيح عرضاً عن "الخطة المحلية للإقتصاد الدائري في صيدا" بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي وUNEP. وتمحور العرض حول الإقتصاد الدائري ومفاهيم خطة العمل المحلية وآلياتها وتوجهاتها وتحليلاتها، مع تسليط الضوء على المجالات التي تم العمل عليها في القطاعات الأساسية الثلاثة: التعليم، المأكولات والمشروبات، والصناعات المحلية، كما وتم إطلاق تقرير خطة العمل المحلية للإقتصاد الدائري عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الإقتصاد الدائري OLACircles.com.

رالي السفراء الخضر

ثم قدمت مروة ابو عاصي خلاصات برنامج ورالي أندية السفراء الخضر 2025 والتي تهدف لتمكين الطلاب من المواضيع البيئية والمناخ والدائرية ليكونوا سفراء حقيقيين للبيئة. واشارت الى أن البرنامج تركز هذه السنة على مسارين: العمل من اجل المناخ (شارك فيه 88 طالباً من 18 مدرسة) والإقتصاد الدائري والاستهلاك المستدام وكيفية التخطيط للمشاريع وتقنيات التواصل وقيادة خطط لعمل البيئية. والمسار الثاني (شارك فيه 30 طالبا من 9 مدارس). واستعرضت ابو عاصي مراحل رالي السفراء الخضر الذي ركز على "ثقافة الدولة ، المرسوم التنظيمي لوزارة البيئة ، دبلوماسية المناخ، والتعامل مع المؤشرات والأولويات المناخية ، وثقافة السؤال والتعامل مع الذكاء الإصطناعي والإستخدام الصحيح له".

وفي الختام، وزعت الحريري شهادات مشاركة للطلاب ودروعا وجوائز لأندية المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.