المركزية - تنظم كليّة الموسيقى والفنون المسرحية في جامعة الروح القدس – الكسليك، مؤتمرا علميا بعنوان: "مئة عام من موسيقى العالم العربي - لبنان أنموذجًا"، بالتعاون مع المجمع العربي للموسيقى في جامعة الدول العربية، وذلك يومي الجمعة والسبت 2 و3 أيار 2025.

يفتتح المؤتمر عند الساعة التاسعة صباح الجمعة 2 أيار في القاعة A، مبنى كلية الموسيقى. ويختتم اليوم الأول (2 أيار) من المؤتمر بأمسية موسيقة يحييها خرّيج كليّة الموسيقى والفنون المسرحية في الجامعة الفنان جيلبير رحباني، الساعة الثامنة مساء، تكريمًا للموسيقار محمد عبد الوهاب في ذكرى مرور 34 عامًا على وفاته. أما اليوم الثاني (3 أيار)، فسيختتم بأمسية موسيقية تحييها جوقة الموسيقى العربية في الجامعة، بقيادة الدكتورة غادة شبير، الساعة الثامنة مساء. تقام الأمسيتان في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني.

سيستعرض المؤتمر قرنًا من التراث الموسيقي العربي وتحوّلاته، بالإضافة إلى دور لبنان كمركز ثقافي مهم.