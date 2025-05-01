لمناسبة مرور مئة عام على صدور قانون الملكية الفكرية في لبنان، نظّمت نقابة المحامين في بيروت مؤتمراً حضره عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والفكرية.

ألقى وزير العدل القاضي عادل نصار، ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، كلمة شدد فيها على أهمية حماية الملكية الفكرية، كما أشار إلى استعداد وزارة العدل للتعاون الكامل مع كل الجهات والمختصين في مجال الملكية الفكرية من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة تخدم المصلحة العامة.

أما وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، ممثلًا كلًا من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فشدّد على ضرورة تحديث القوانين لتتلاءم مع متغيرات العصر، والعمل على حماية حقوق المبدعين وصون إنتاجهم، بما يضمن بيئة قانونية عادلة ومحفّزة للإنتاج الفكري والثقافي.

من جهته، أكد نقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري أن حماية الملكية الفكرية ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسؤولية وطنية بامتياز. وأشار إلى أن النقابة كانت دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الثقافية والإبداعية، وستواصل دورها في الدفاع عن المبدعين والتصدي لأي انتهاك يطال حقوقهم.

بدورها، عبّرت رئيسة لجنة الملكية الفكرية في نقابة المحامين المحامية جويل بو عبود عن اعتزازها بهذه المحطة التاريخية، معتبرة أن مرور مئة عام على صدور القانون يشكل مناسبة للتأكيد على دور لبنان الريادي في هذا الإطار وعلى أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي الراهنة وان حماية هذه الحقوق هي مسؤولية جماعيّة .

كما ألقى المستشار أول في السفارة الفرنسية السيد برونو باريرا دا سيلفا، ممثلاً السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، كلمة أشار فيها إلى عمق العلاقات بين نقابة المحامين في بيروت والسفارة الفرنسية، مؤكدًا وقوف فرنسا الدائم إلى جانب النقابة وإلى جانب لبنان. وشدد على أهمية حماية الملكية الفكرية في لبنان وفرنسا والعالم، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه فرنسا ضمن الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا في البرلمان الأوروبي، في الدفع نحو إقرار تشريعات حديثة، ومنها قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.

من جهته، ألقى رئيس جمعية حماية العلامات التجارية (BPG) المحامي راني صادر كلمة شدد فيها على ضرورة العمل على تطوير منظومة الملكية الفكرية، لا سيما في ظل التحديات الجديدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية مواكبة الجيل الجديد لهذا التطور بما يضمن حماية فعّالة للأعمال غير الملموسة.

وأعلن مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، ممثلًا وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عمر البساط، عن إطلاق اللجنة الوطنية للملكية الفكرية، والتي ستضم كل القوى الفاعلة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنها خطوة استراتيجية لتنظيم وتحديث الإطار القانوني بما يواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.

وتخلل المؤتمر أربع جلسات حوارية تمحورت حول تطور قوانين وتشريعات الملكية الفكرية و حقوق المؤلف شارك فيها المؤلف والمنتج الموسيقي السيد أسامة الرحباني، وجلسة مخصصة للعلاقة بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى جلسة ختامية حول التحديات التي تواجه تطبيق قوانين الملكية الفكرية في لبنان والعالم، بمشاركة رئيس دائرة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.

وتخلّل المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات القانونية والمهنية التي تركت بصمة مميزة في مجال حماية الملكية الفكرية، وهم: القاضي نسيب إيليا، المحامي كمال بارتي، المحامي الراحل سمير تابت، المحامي وليد ناصر، والسيد جوزف صادر