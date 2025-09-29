Sep 29, 2025 8:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مؤتمر صحافي لترامب ونتنياهو في البيت الابيض بعد قليل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o