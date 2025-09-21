نظمت نقابة المهندسين في بيروت، بالشراكة والتعاون مع "تجمع مهندسي الاغتراب" و"مجلس بعلبك الثقافي"، لقاء في قاعة تموز في بعلبك، تحت عنوان: "دعم المهندسين في محافظة بعلبك الهرمل، بحضور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الوزيرين السابقين الدكتور حمد حسن والدكتور حسن اللقيس، نقيب المهندسين فادي حنا، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس دائرة أمن عام البقاع الاقليمية الثانية العقيد غياث زعيتر، رئيس مصلحة الصناعة في محافظة بعلبك الهرمل مأمون ناصر، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، فاعليات تربوية ونقابية وثقافية وبلدية، وحشد من المهندسين.

واستهل اللقاء رئيس مجلس بعلبك الثقافي حاتم شريف، بكلمة أشار فيها إلى أن "أسم المهندس الأول أُطلق للدلالة على عظمة تنظيم الكون ودقّته، وقد تعمّد جون كلفن القول إن مهندس الكون هو الله نظرًا للدقة المتناهية، والشمولية، وقد تلاقت على هذه العبارة ديانات عدّة بإضافتها للصيغة الرسمية للتوصيف، أما المهندس الأول على أرض الواقع، والذي اعتبرت إنجازاته بداية عهد جديد في الحضارة المصرية عام 3050 قبل الميلاد فهو امحوتب، وقد سميت هذه الحقبة بثورة إمحوتب المعمارية بعد بنائه أول هرم، وقد اصطف كل مكون معماري في جسم الهرم وفقا لمواضع النجوم، ووفقا للاتجاهات الأربعة في العالم، وقد أغدق عليه بالألقاب حتى وصل الحال بالإغريق والرومان بأن رفعوه إلى مصاف الآلهة".

وسلط الضوء على "الهندسات المتتالية على قلعة بعلبك، بدءًا بالفينيقية وأصول التقديس، إلى الهلنستية حيث التخطيط والتنمية، فالرومانية وعصر البناء والذروة، والبيزنطية وتحويل المعبد إلى كنيسة، والعربية الإسلامية وتحويله إلى قلعة وحصن، والعصر الحديث كموقع تراثي عالمي، وهذا التعاقب هو ما يعطي الموقع الأثري في بعلبك طابع الفرادة".

بدوره، رأى رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، أن "مطالب مهندسي بعلبك الهرمل تتعلق في جوهرها بالعدالة الجغرافية، والإنصاف الاقتصادي، وإنهاء سياسة التهميش التي تعاني منها المحافظة كلها، وانعكاساتها على وضعهم المهني والمعيشي، وهي تعكس التحديات الاقتصادية والهيكلية التي تواجه المهنيين في المناطق المحرومة في لبنان".

وشدد على ضرورة "تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والفرص والخدمات الحكومية التي تُمنح لمكاتب الدراسات والمقاولين الأقرب إلى العاصمة، بينما يتم إهمال المكاتب الهندسية في المنطقة والأطراف عمومًا، وذلك عبر نظام الكوتا، وعبر اعتماد آليات شفافة وعادلة للإعلان عن المناقصات والمشاريع الحكومية وتلزيمها".

ودعا إلى "تفعيل اللامركزية الإدارية، التي تساعد على إطلاق وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مباشرة دون الحاجة إلى انتظار الموافقات من المركز، ودعم المشاريع التنموية في المنطقة، نظرًا إلى أن بعلبك الهرمل من أكثر المناطق تهميشًا في لبنان، وإن إطلاق مشاريع تنموية واستثمارية كبرى من شأنها خلق حركة اقتصادية تستفيد منها جميع المهن. بالإضافة إلى التشدد في منع وقمع مخالفات البناء، وبالمقابل تسهيل الحصول على تراخيص البناء، الأمر الذي يُساهم في زيادة إنتاجية المهندسين المختصين، وكذلك زيادة مداخيل نقابة المهندسين والبلديات، والأهم الحفاظ على أمان ومتانة الأبنية وسلامة الناس، وكذلك على جمالية المدن والقرى وتنظيمها المُدني وإرثها الثقافي والحضاري".

ولفت الطفيلي إلى أن "مطالب مهندسي بعلبك الهرمل تجاه نقابة المهندسين تدور حول: تمثيل عادل في مجلس النقابة، تفعيل دور الفرع المحلي للنقابة في بعلبك، عبر منح هذا الفرع صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر في معالجة قضايا المهندسين في المنطقة، وتنظيم أنشطة تدريبية وفرص عمل محلية، إنشاء صندوق دعم أو برنامج قروض ميسرة للمهندسين الشباب في المناطق لمساعدتهم على إنشاء مكاتبهم الخاصة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المحافظات. حفظ كرامة وحقوق المهندس لا سيما في المنازعات والمشاكل التي تعترضه خلال ممارسته مهنته وتستهدف هضم حقوقه، ودعم رواتب المهندسين المتقاعدين، وكذلك تعويض الوفاة لعائلة المهندس المتوفى".

وتحدث المهندس وديع ضاهر، ممثلا مهندسي الاغتراب، فقال: "هذا اللقاء ليس فلكلوريا أو لمجرد الكلام، بل هو لقاء عملي وعلمي نحو المستقبل، ونحن نعمل لحشد طاقات المهندسين اللبنانيين في بلاد الانتشار، الذين يشكلون قوة اقتصادية ومالية وسياسية في كل العالم، نعمل لتوحيدها لخدمة لبنان والمهندسين والسوق المحلية بدون أي أهداف سياسية أو مناطقية".

واستعرض "مجالات العمل عن بعد، التي يمكن أن تشكل فرصة للتعاقد مع مهندسين في لبنان، مما يساهم في زيادة دخلهم، وتنمية وتطوير قدراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم".

ولفت إلى أن "تجمع مهندسي الانتشار بصدد تقديم منح للمهندسين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، كما سيتم تقديم 4 منح لتسجيل مهندسين خريجين جدد في نقابة مهندسي بيروت، وتشجيع مهندسي الانتشار على الانتساب للنقابة في لبنان".

وأعلن ضاهر عن "مشروع توأمة قيد الإنجاز بين بلدية بعلبك ومدينة Dearborn الصناعية الشهيرة في ولاية ميشيغن، والتي تعتبر عاصمة تواجد اللبنانيين في الولايات المتحدة الأميركية، وتشمل التوأمة التبادل الثقافي والسياحي والتعليمي، ومهرجانات مشتركة، وتنظيم زيارات للطلاب، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي".

وألقى المهندس عبدالله حايك كلمة لجنة المغتربين في نقابة المهندسين، مؤكدا أن "عدد المهندسين اللبنانيين في بلاد الاغتراب يشكل شبكة واسعة من الذين حملوا خبراتهم وابتكاراتهم وصلابتهم الى البلدان في مختلف القارات، وإن مساهمتهم في تطوير بلدان الاغتراب حيث يعيشون ويعملون بنجاح، لم تثنهم عن إبقاء علاقتهم بالوطن صلبة وفاعلة. إنهم مرتبطون بلبنان ارتباطاً وثيقاً، وأعمالهم ونجاحاتهم في الاغتراب تعزز هوية لبنان العالمية في مجالي الهندسة والعمارة".

وأكد أن "المهندسين اللبنانيين في بلاد الانتشار أصبحوا من رواد التقدم والتطوير في بيئاتهم، واحتلوا المناصب التي ترفع هوية الانسان اللبناني عالياً حول العالم. حملوا معهم روح الصمود وقيم مجتمعنا، بنوا حياة جديدة بالعمل الجاد والعزيمة، ونالوا التقدير والاحترام أينما ذهبوا".

وأعلن الحايك أنه "قبل عام من اليوم، أطلقت نقابة المهندسين لجنة المغتربين كمن يطلق مارداً من القمقم، وخلال أقل من 12 شهرًا تم إحصاء زملاء في 46 دولة في أوروبا وأفريقيا والخليج، إلى جانب 41 ولاية من اصل 50 في الولايات المتحدة الأميركية، لننطلق بعدها إلى أميركا اللاتينية وأستراليا والى كل ارض تطأها أقدام مهندسينا".

وقدم الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس مداخلة قال فيها: "انها كلمه من القلب لهذه الوجوه الواعدة والخيِّرة والنيِّرة والمعطاء لزملاء في الهندسة والتعليم والسياسة والعطاء. نحن وإياكم قلبنا على بعلبك المحرومة التي تحتاج إلى عطاء الأيادي الخيِّرة في الخارج، وإلى تضافر الجهود الداخلية في مسيرة التنمية".

واعلن اللقيس عن "تقديم الجامعة الإسلامية منحة حسم 40 % من الأقساط لكل عوائل وأبناء المهندسين، أو لكل مهندس يريد دراسة اختصاص آخر، مثلما قدمنا منحا مماثلة لعوائل الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية".

ومن جهته، أعرب الوزير السابق حمد حسن، عن إعجابه وتقديره لهذا النشاط لاكثر من سبب "المنطلق الأول لأنني كنت قبل الوزارة رئيسا لبلدية بعلبك ولاتحاد بلدياتها، واليوم سحر بعلبك وجمال هندستها وسرها هو بين أيديكم، ونأمل أن تجدوا لها الجواب".

وتابع: "الكورونا مشكورة لأنها النظام "الماشي هلق" يعود لعهد كورونا، فقدنا الكثير من الأعزاء، كانت مرحلة تحديات صعبة، ولكن لبنان أثبت بمهندسيه وأطبائه وصيادلته وبلدياته الذين كانوا جميعا ناشطين على المستوى الاجتماعي، تبين أن لبنان هو بلد يستطيع تجاوز التحديات، وما تقدمون عليه اليوم هو تحد كبير لما يعاني منه كل المهندسين وغيرهم من الخريجين الذين هم بحاجة إلى إيجاد فرصة لحياة كريمة ولو كانت عن بعد".

وختم حسن مؤكدا على أن "كل ما يتم وضعه على سكة سليمة قابل للنجاح، أي عندما يكون هناك تعاون بين اللبنانيين، وإيمان بهذا البلد وبمستقبله، وإيمان بحماية هذا البلد. ففي كل يوم تترسخ لدينا فكرة أنه لا يمكن ليد ان تبني بدون يد تحمي".

وتحدث نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، فقال: "هذه زيارتي الثانية إلى بعلبك، وأعدكم بأننا لن نقوم بزيارات فلكلوريه أو عابرة، وإنما ستكون على الدوام زياراتنا عملية ومثمرة، وأنا مؤمن بأن بعلبك ليست فقط جزءا من لبنان بل هي أساس لبنان. بعلبك قدمت دماء ووفاء للبنان، ونحن كمهندسين أكثر من يعرف هذا الأمر، فقد استشهد في منطقة بعلبك حوالي 15 مهندسا رووا أرض لبنان بدمائهم، فكيف ننساهم أو تكون زيارتنا إلى مدينتهم ومنطقتهم عابرة؟".

وأضاف: "البعض يسمون بعلبك من الأطراف، أنا شخصيا لا أؤمن بالأطراف، ففي نقابة المهندسين حوالي 3377 مهندسا من محافظة بعلبك الهرمل، فالنقابة هي لكل لبنان، وأكفأ مهندسيها من بعلبك".

ورأى أنه "لا قوة للبنان وتعافي للبنان، بدون إنماء متوازن لكل المناطق، نحن شعب واحد، المشكلة أننا لا نعرف بعضنا البعض، لذا غالبا لا نفهم بعضنا كما يجب. أنا قبل أن أصبح نقيبا للمهندسين سجنت 8 مرات إيمانا بقضيتي، لذا لدي قناعة بأننا يجب ان نحترم شهداءنا الذين قدموا التضحيات وآمنوا بقضيتهم، وإذا أردنا بناء لبنان الموحد، يجب أن نكون يدا واحدة، وهذه النقابة هي لكل مهندس موجود في لبنان".

ولفت إلى ان "النقابة هي استمرارية، هناك جيل أسس، وجيل يبني ويخطط للمستقبل، نحن الجسر الذي يربط كل الأجيال في النقابة، ولن ننسى قضية المهندسين المتقاعدين، كما نهتم بكل الملفات، وعقدنا عدة اجتماعات مع الحاكم السابق بالإناية وأخذنا منه تعهدا بأن نتمكن من السحب من أموال النقابة المحتجزة في المصارف، والبالغة عام 2019 حوالي 240 مليون دولار و284 مليار ليرة، هذه أموال كل مهندس في النقابة، و4859 متقاعدا، قبل توقيع ما اتفقنا عليه استلم الحاكم الجديد سعيد، فوجهنا إليه كتابين، ووعدنا خيرا بأنه سيدرس الملف، كما التقى مجلس النقابة رئيس الحكومة وسلمناه الملف، طالبين من الدولة القيام بواجباتها تجاه النقابة التي تضم 70 ألف مهندس في بيروت وحوالي 30 ألفا في نقابة مهندسي الشمال".

وقال: "نحن في النقابة نخفف عن الولة 100 مليون دولار في السنة بالموضوع الطبي والاستشفائي، تكلفة بوالص التأمين 16 مليونا و800 ألف دولار، يتحمل صندوق النقابة القسم الأكبر منها".

وأشار إلى لقاء مع وزير الزراعة بشأن "اعتماد إلزامية الوصفة الزراعية من قبل المهندس الزراعي، وهذه الخطوة مهمة لتأمين جودة الإنتاج الزراعي وتصدير المنتجات".

ووعد النقيب حنا بأن "يبصر النور مكتب النقابة في بعلبك قبل شهر نيسان القادم، على أمل وضع الحجر الأساس لبناء لائق"، وأعلن بأن النقابة لن تتقاضى أي رسوم على الأبنية التي دمرها العدوان الإسرائيلي والتي سيعاد إعمارها، كما أن الرخص لها لن تحتسب من ضمن كوتا المهندس".

وأشار إلى أن "الرئيس نبيه بري وعد مجلس النقابة خيرا بالنسبة إلى تعديل القانون 636، وسيقف إلى جانبنا في ملف الصيدلية الزراعية وموضوع المهندسين المتقاعدين، وقال لنا إذا لم تجدوا نائبا يوقع لكم على اقتراح القانون، فأنا أوقعه لكم".

وقبيل اختتام اللقاء حضر النائب باسيل، وألقى كلمة جاء فيها: "نحييكم جميعا ونهنئكم على هذه المبادرة الحلوة التي نشكر عليها فادي حنا نقيب المهندسين والأستاذ وديع ضاهر وهو مهندس منتشر. ولكن قبل كل شيء واجبنا أيضا أنه عندما نكون في بعلبك أن نحيي في بداية هذه الكلمة شهداء بعلبك، شهداء البقاع، شهداء لبنان، وخاصة المهندسين الشهداء. ونحن نعتبر أن كل إنسان سقط في سبيل لبنان دفاعا عنه هو شهيد لكل لبنان، وبعلبك الهرمل قدمت شهداء للبنان في وجه الإحتلال الإسرائيلي وفي وجه الإرهاب التكفيري، فتحية لكل شهداء بعلبك الهرمل".

وأضاف: "في البداية أنتم تعلمون أنني مهندس مثلكم وأنا يهمني موضوع الإنتشار اللبناني، أراه شيئا أساسيا واشتغلت به في مؤتمر الطاقة الأغترابية. وتحديدا اشتغلنا قليلا في مجال الهندسة، فبعد اطلاعي على البرنامج الذي عملتم عليه، أعلم كم هي مهمة هذه الورش التي أطلقتموها أو المبادرات أو المنح لأميركا أو حتى التوأمة بين بعلبك وديربورن في المجال الهندسي أو غيره. أنا من الذين زاروا ديربورن أكثر من مرة في حياتي، وأكلت فيها المأكولات اللبنانية، وفرحنا مع أهلها الفرحة اللبنانية، ورأينا في ديربورن، كما في كل المناطق التي زرناها في العالم، كيف يتمسك اللبناني بعاداته وبأرضه، والوصل بين لبنان المقيم والمغترب أو المنتشر هو أساسه، ومَنْ أشطر من المهندس الذي هو عمله الوصل، الوصل في الطرقات والجسور ويوصل بين اللبناني بالإنتشار والمقيمين، يوصل بين الماضي والحاضر، ويوصل بين التعب والأمل. وهنا في بعلبك الوصل بين تاريخ بعلبك والحضارة التي تمثلها قلعة بعلبك، والوصل بين حضارتنا وماضينا وحاضرنا، وهكذا نربط بمستقبلنا الذي من المؤكد أن بعلبك فيه هي رمز الصمود. وبالرغم من الأيام الصعبة نفكر في المستقبل الجيد الذي يجب أن نعيشه ونعمل لأجله، ونقاتل لأجله، ونواجه لأجله، ونقاوم لأجله، ونستشهد لأجله".

ورأى أنه "في موضوع الهندسة أنا أعلم أنه يوجد مجالات كبيرة جدا للبنان المقيم ليستفيد من لبنان المنتشر، لأن المجالات التي توفرها التكنولوجيا قبل أو بعد الذكاء الإصطناعي هي كثيرة. كما يستطيع المهندس اللبناني أن يقدم هذه الخدمات والاستشارات الهندسية من هنا للخارج".

واردف: "نفكر كيف بنى اللبناني قلعة بعلبك، هذه الأسطورة المعمارية، والحجر ليس اهم من الإنسان، الإنسان هو الذي يبني الحجر، ولكن أيضا الحجر في بعض الأحيان يبقى ويحمل اسم الإنسان الذي بناه. فاللبناني الذي بنى قلعة بعلبك بالتأكيد في المجال المعماري والهندسي والبنائي يستطيع أن يبني، وهو يبني، في كل دول العالم بمجالات كثيرة، والشركات الهندسية اللبنانية وكذلك المهندسين اللبنانيين الذين التقينا بهم في كل دول العالم هم مبدعون، وهم بحاجة دائما إلى عقل يفكر مثلهم ويفهم عليهم، وعندما تسنح لهم الفرص الاستثنائية، الخدماتية، الاستشارية يستطيعون أن يفعلوا الكثير. وأنا أعلم عدد الشباب والمهندسين اللبنانيين الذين يعملون مع الخارج من لبنان، واليوم بالتكنولوجيا المتوفرة كل شيء ممكن".

واعتبر أن "هذا المؤتمر يستطيع أن يقدم الفرص في هذا المجال، وأن يفتح أبواب التعارف، لأنه بمجرد أن تتعرف الناس على بعضها ونربط بينها نخلق الكثير من الفرص من هنا، في المجال الإستشاري، والمجال الهندسي، وفي مجال البناء نتحدث عن الحجر اللبناني والصخر اللبناني المرغوب في الولايات المتحدة وأستراليا، أنا زرت في الأرجنتين كنيسة بنيت من الحجر اللبناني وهي كنيسة كبيرة جدا. وأعلم كم يعتمدون على الصخر اللبناني في أميركا، وهذا مورد أساسي نستطيع أن نصدره للخارج".

واكد باسيل ان "انتشارنا هو أساسي في حياتنا الإقتصادية. ونحن اليوم مصرون بأن ندافع عن الحق اللبناني المنتشر، إن بكون لديه صوته ويكون لديه الحق في التصويت إن كان في لبنان أو في الخارج. أن يكون لديه تمثيله في الخارج، وهذا يكون الحافز له للتواصل مع لبنان. لا نستطيع أن نقول للمنتشر اللبناني أنت فقط أمن لنا العمل والفرص وحول لنا المال، ونحن لن نعطيك أي شيء من حقوقك. يجب أن نعطيه حقوقه ويشعر أنه مواطن بدرجة كاملة، وحقوقه كثيرة تتخطى الإنتخاب والجنسية وتصل إلى كل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني الذي هو مقيم، بل يجب أن يُعطى حوافز ومنافع أكثر".

ولفت إلى أن"المجال الهندسي كبير جدا، ونأمل أن يعقد هذا المؤتمر في محافظات أخرى، لأننا بحاجة له. نحن جميعا بحاجة لأن نخطط سويا. اللبناني مبدع أينما كان، فكيف إذا مزج بإبداعه بين المفهوم الهندسي الشرقي والمفهوم الهندسي الغربي؟ هنا يستطيع أن يتميز أكثر ويبدع أكثر".

وختم باسيل: "نهنئكم ونشكركم على الدعوة التي وجهتموها لنا، ونتمنى لكم التوفيق في هذا المؤتمر وفي كل مؤتمر قادم. فادي تميز بعمله النقابي وأعطى مثالا كيف أن أحدا ولو كان منتميا لحزب عندما يصل إلى الشأن العام إلى باب النقابة يضع انتماءه الحزبي خارجا، ويشتغل لكل المهندسين لكل النقابيين. هكذا يجب أن نكون مع بعضنا سواء اتفقنا أو اختلفنا سياسيا، عندما نصل إلى موقع المسؤولية نحن مسؤولون عن بعضنا بكل مشاكل الحياة، ونحن مسؤولون بأن نحمي وطننا ونكون سندا لبعضنا في وطننا، خاصة عندما يهددنا غريب من الخارج يجب أن نحمي بعضنا".

وقدمت دروع تكريم ووفاء لكل من المهندسين: وليد الجباوي، أحمد الرفاعي ممثلا بشقيقه المهندس إبراهيم الرفاعي، لويس لحود والنقيب حنا.