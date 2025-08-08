المركزية - نظمت بلدية مدينة الشويفات مؤتمر الذكاء الاصطناعي في منتجع لاسيستا - خلدة برعاية وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الأصطناعي كمال شحادة وحضور الأمير مجيد ارسلان ممثلاً رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان والنائبين أكرم شهيب ونزيه متى، قائمقام عالية بدر زيدان العريضي، رئيس بلدية مدينة الشويفات نضال الجردي ونائبه فادي كرم وأعضاء المجلس البلدي وعدد من رؤساء بلديات مدن وبلدات في قضاء عاليه والمخاتير وفعاليات حزبية وصناعية ومصرفية واجتماعية وتربوية وهيئات المجتمع المدني وذوي الأختصاص.

بعد كلمة ترحيبية للإعلامية كارول سلوم، تحدث رئيس المؤتمر الدكتور حكمت البعيني الذي اشاد بتنظيم البلدية للمؤتمر واعلن عن مبادرة جديدة ستُطلق في الربيع القادم تحت عنوان “مؤتمر الجمال المستدام في لبنان”، وتهدف إلى تنظيف وترتيب، وتحسين الشوارع والأحياء في كل قرية ومدينة لبنانية.

وسأل في كلمته : لماذا، ونحن في القرن الحادي والعشرين، ما زلنا نُفكر بوضع حاويات النفايات فوق الأرض بدلًا من اعتماد حلول بيئية تحت الأرض؟

وأكد رئيس بلدية مدينة الشويفات في كلمته ان اللقاء ليس مجرد مؤتمر تقني، بل خطوة استراتيجية تؤكد أنّ الشويفات لن تكون متلقّية للتطورات، بل شريكة وسبّاقة في صناعتها.

وأعلن رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي، في كلمته، عن تخصيص مكتب خاص بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة داخل مبنى البلدية، مشيرا الى قرار التنسيق مع الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، لإطلاق برامج تدريبية وورش عمل مخصّصة للشباب، بهدف تأهيلهم على مهارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتحويل هذه المعرفة إلى مشاريع منتجة تخدم المجتمع.

كما اكد السعي لإطلاق مشاريع مشتركة مع شركات تكنولوجية لبنانية وعالمية، لتطبيق حلول ذكية في إدارة البلدية والخدمات العامة، بما يجعل الشويفات نموذجاً يحتذى به على مستوى لبنان.

من جهتها، أكدت ممثلة وزير شؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي نادين شاوي في كلمتها عن أهمية دور الوزارة في مواكبة التطور واشادت بقرار الجردي في استحداث مكتب للذكاء الإصطناعي في البلدية، مبدية دعم الوزارة لأي خطوة في هذا المجال.

بعد ذلك كانت كلمة للوزيرة السابقة الدكتورة منال عبد الصمد عن حوكمة الذكاء الإصطناعي وتأثيره على الحكومات، وقدم الدكتور حاتم سليم شروحات عن دور الذكاء الاصطناعي في التعليم.

بدوره عرض سنان ابو حمدان لدراسة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على مسألة الوظائف في العالم تحت عنوان "قصة لبنان من عصر الحرير الى الذكاء الاصطناعي وخارطة طريق الى إقتصاد رقمي".

وتحدثت كلودين زعرور عن تطبيق بلديتي وهو اول تطبيق يدمج الذكاء الاصطناعي بالحكومات المحلية والمشاركة الفعالة للمجتمع.

من جهته، شرح معد ومقدم برنامج " هنا تك" والخبير في الذكاء الاصطناعي عمر قصقص عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي متوقفا عند كيفية استخدام بعضها في جلسة تفاعلية تعليمية.

واختتم المؤتمر بمأدبة غداء اقيم على شرف الحاضرين.